الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا

وأوضحت الإدارة أن الأجواء تكون مستقرة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع اعتدال في درجات الحرارة، قبل أن تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل.
وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الثلاثاء، نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية، داعية المواطنين، خاصة السائقين، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.
