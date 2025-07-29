الأرصاد: بدء انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ليسود طقس صيفي عادي في معظم مناطق المملكة، في حين تبقى الأجواء حارة في الأغوار، والبحر الميت، والعقبة.



ليلاً: أجواء لطيفة فوق المرتفعات، ومعتدلة في باقي المناطق.



وحذّرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.

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