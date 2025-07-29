الأرصاد: بدء انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم

ليلاً: أجواء لطيفة فوق المرتفعات، ومعتدلة في باقي المناطق.
وحذّرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.
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