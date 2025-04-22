الأرصاد: بدء تأثير المنخفض الخماسيني الثلاثاء ويتعمق تدريجيا في كل المناطق

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يتعمق يوم غد الأربعاء، تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على المملكة حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 10-12 درجة مئوية، ويكون الطقس جافا ومغبرا بوجه عام، وحارا في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا في جنوب وشرق المملكة تصل سرعتها 50كم/ساعة.
وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس الخميس، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق ودافئا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر ولا سيما في مناطق البادية.
ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 35 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 25،في وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
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