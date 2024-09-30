الأرصاد تبشر الأردنيين بعودة الأمطار في منتصف الأسبوع والمناطق التي ستشملها

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاثنين، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.





ويكون الطقس يوم الأربعاء، خريفي لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



اما الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13, وفي مناطق البادية 33 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.