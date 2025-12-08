الإثنين 2025-12-08 02:13 ص

الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق

الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق
الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق
الإثنين، 08-12-2025 12:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد يوم الاثنين أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة هطول زخات خفيفة من المطر قائمة في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق

الطقس الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق

رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"

عربي ودولي رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"

بحث التعاون بين "هيئة الاعتماد" ووفد أكاديمي ياباني

أخبار محلية بحث التعاون بين "هيئة الاعتماد" ووفد أكاديمي ياباني

"هيئة الاعتماد" تختتم دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تختتم دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي

أول تصريح للبرغوث الأرجنتيني حول قرعة كأس العالم 2026

ترند أول تصريح للبرغوث الأرجنتيني حول قرعة كأس العالم 2026

السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية

أخبار محلية السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية

الحكومة توحد رسوم الطيران .. ومرحلة جديدة لترخيص الدرونز في الأردن

أخبار محلية الحكومة توحد رسوم الطيران .. ومرحلة جديدة لترخيص الدرونز في الأردن

الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا



 






الأكثر مشاهدة