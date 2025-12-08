الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق

12:38 ص

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد يوم الاثنين أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.





وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة هطول زخات خفيفة من المطر قائمة في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

