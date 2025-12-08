الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة هطول زخات خفيفة من المطر قائمة في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
