الأرصاد تحذر الأردنيين من "الصقيع" خلال الأيام المقبلة

أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات الليل المتأخرة، يُتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية (خاصة الجنوبية) وأجزاء من البادية والسهول.
وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
أما يومي الأربعاء والخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال هذين اليومين، حيث تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة مساء الخميس، حيث تصبح الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ونصحت الأرصاد المواطنين ، توخي الحيطة والحذر، خاصة في ساعات الليل المتأخرة لتجنب تأثير الصقيع على المرتفعات والسهول.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس يوم الاثنين- تحذيرات
-
طقس بارد نسبياً.. وتحذير من تشكل الصقيع ليلاً
-
الأرصاد: أمطار متوقعة في الثلث الأخير من الشهر الحالي
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد
-
تطورات الكتلة الهوائية الباردة في الأردن (تحذيرات)
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس اليوم
-
تحذير من تشكّل الضباب خلال ساعات الليل
-
أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد