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الأرصاد تحذر الأردنيين من "الصقيع" خلال الأيام المقبلة

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تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 05:57 ص

الوكيل الإخباري-تكون الأجواء اليوم وغداً خلال النهار باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات الليل المتأخرة، يُتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية (خاصة الجنوبية) وأجزاء من البادية والسهول.


وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

 

أما يومي الأربعاء والخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال هذين اليومين، حيث تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة مساء الخميس، حيث تصبح الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ونصحت الأرصاد المواطنين  ، توخي الحيطة والحذر، خاصة في ساعات الليل المتأخرة لتجنب تأثير الصقيع على المرتفعات والسهول.

 
gnews

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