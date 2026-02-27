الأرصاد تحذر الأردنيين من الصقيع

01:48 م

الوكيل الإخباري- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع تحذيرات متكررة من تشكل الصقيع والضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول. اضافة اعلان





ويكون الطقس نهار الجمعة باردا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة محدودة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قبل أن تستقر الأجواء تدريجياً بعد الظهر.



أما يشتد البرد بشكل لافت، مع توقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية وأجزاء من السهول، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.



أما السبت تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم في شمال ووسط المملكة.



يستمر الطقس ليل السبت بارداً جداً، مع خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.



وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف الأحد، مع بقاء الأجواء باردة في معظم المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتزداد كميات الغيوم تدريجياً بعد الظهر، وتكون الأجواء ليلا باردة جدا فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع احتمال تشكل الصقيع فجرا.



يستمر الطقس الاثنين، باردا في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي الليل يبقى الطقس بارداً جداً فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر.



وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة المزارعين وسالكي الطرق في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نظرا لخطر الانزلاق وتدني مدى الرؤية الأفقية.





