الأرصاد تحذر الأردنيين

حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.
كما حذرت الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح والليل نتيجة تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول. كما نبّهت إلى احتمال تشكّل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، داعية المواطنين إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وإيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالبرودة.