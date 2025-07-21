الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ترتفع غداً والضباب يهدد الرؤية في هذه المناطق

وأشارت الأرصاد، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الأجواء يوم الاثنين الموافق 21 تموز، ستكون حارّة نسبيًا في معظم المناطق، فيما ترتفع لتصبح حارّة في الأغوار والبادية والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، خاصة في شمال المملكة.
وفي العاصمة عمّان، يُتوقّع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية، باختلاف المناطق الجغرافية، فيما تسود أجواء معتدلة ليلًا في معظم المناطق، مع بقائها حارّة نسبيًا في مناطق الأغوار والعقبة.
كما حذّرت الأرصاد من خطر التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا أثناء فترات الذروة.
ونبّهت أيضًا إلى احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية نتيجة تشكّل الضباب، ما قد يؤثّر على حركة السير.
وتبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة.
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