الأربعاء 2025-12-10 01:19 ص

الأرصاد تحذر: زخات غزيرة ورعد وبَرَد في هذه المناطق الأربعاء

الأربعاء، 10-12-2025 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، أن المملكة ستتأثر اليوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب قبرص، ما يؤدي إلى أجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم بشكل جزئي إلى غائم أحياناً.اضافة اعلان


وأكدت الأرصاد أن زخات من المطر ستتساقط بإذن الله بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك مدينة العقبة، مع توقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ولفترات قصيرة في بعض المناطق، وقد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يرفع احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأضافت أن فرصة هطول الأمطار ستضعف خلال ساعات الليل مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ما قد يتسبب بإثارة الغبار في مناطق البادية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمنحدرات، خاصة في مناطق تشكل السيول.
 
 


