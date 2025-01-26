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الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 26-01-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-    أظهرت صور رادار الطقس الملتقطة في إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الأحد، وجود زخات مطرية في مناطق وسط وشرق محافظة المفرق، وجنوب محافظة الزرقاء، والجزء الشرقي من محافظة معان.

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وقالت إدارة الأرصاد في بيان، إن هذه الزخات قد تؤدي إلى تشكل انزلاقات على الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

 
gnews

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