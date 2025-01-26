الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!

الوكيل الإخباري- أظهرت صور رادار الطقس الملتقطة في إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الأحد، وجود زخات مطرية في مناطق وسط وشرق محافظة المفرق، وجنوب محافظة الزرقاء، والجزء الشرقي من محافظة معان.

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