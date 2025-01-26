الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!

وقالت إدارة الأرصاد في بيان، إن هذه الزخات قد تؤدي إلى تشكل انزلاقات على الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.
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