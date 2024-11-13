الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف بهذه المناطق!

ونصحت إدارة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الصباحية، نظراً لتدني مستوى الرؤية بشكل كبير في هذه المناطق الجبلية.
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