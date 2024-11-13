الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف بهذه المناطق!

10:51 م

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من الضباب الكثيف الذي يؤثر حالياً على المرتفعات الجبلية العالية، خاصة في رأس منيف بمحافظة عجلون حيث يبلغ مدى الرؤية الأفقية حالياً 100 متر. اضافة اعلان





ونصحت إدارة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الصباحية، نظراً لتدني مستوى الرؤية بشكل كبير في هذه المناطق الجبلية.