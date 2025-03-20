الخميس 2025-03-20 11:35 م
 

الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

الضباب
الضباب
 
الخميس، 20-03-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-   تشهد منطقة رأس منيف في محافظة عجلون، ضبابًا كثيفًا جدًا، حيث انخفضت مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 مترًا، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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ودعت الأرصاد في بيانها، اليوم الخميس، السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر وتقليل السرعة، واستخدام الأضواء الأمامية والضبابية عند القيادة.

 
 
gnews

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