الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

الوكيل الإخباري- تشهد منطقة رأس منيف في محافظة عجلون، ضبابًا كثيفًا جدًا، حيث انخفضت مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 مترًا، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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