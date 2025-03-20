الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف

ودعت الأرصاد في بيانها، اليوم الخميس، السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر وتقليل السرعة، واستخدام الأضواء الأمامية والضبابية عند القيادة.
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