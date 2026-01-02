الجمعة 2026-01-02 10:03 م

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

منظر عام للعاصمة عمّان
منظر عام للعاصمة عمّان
الجمعة، 02-01-2026 08:42 م
الوكيل الإخباري-   حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر السبت، خاصة في المناطق الجبلية العالية ومناطق البادية.اضافة اعلان


وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في تلك المناطق، مع احتمالية تشكل الصقيع في بعض المواقع.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ارتداء الملابس الدافئة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الفجر الباكر، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها بشكل مستمر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة، بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدما خلال الأشهر الأخيرة. وقال وزير إعادة الإعمار ال

عربي ودولي أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك

زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

أخبار محلية القاضي ينعى النائب الأسبق المرحوم صالح ارشيدات

عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء

أخبار محلية عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء

منظر عام للعاصمة عمّان

الطقس الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحان التكميلي "التوجيهي"

مركبات عسكرية متضررة في ميناء المكلا

عربي ودولي الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن

البقاء لله

نعـي فـاضل شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله



 






الأكثر مشاهدة