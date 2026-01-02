الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في تلك المناطق، مع احتمالية تشكل الصقيع في بعض المواقع.
ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ارتداء الملابس الدافئة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الفجر الباكر، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها بشكل مستمر.
