الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

08:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759489 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر السبت، خاصة في المناطق الجبلية العالية ومناطق البادية. اضافة اعلان





وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في تلك المناطق، مع احتمالية تشكل الصقيع في بعض المواقع.



ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ارتداء الملابس الدافئة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الفجر الباكر، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها بشكل مستمر.

تم نسخ الرابط





