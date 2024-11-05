 
الثلاثاء 2024-11-05 08:14 ص
 

الأرصاد تُحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 06:15 ص

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أنه يُتوقع أن تسود أجواء لطيفة الحرارة اليوم الثلاثاء في معظم مناطق المملكة خلال النهار، فيما ستكون معتدلة في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة.

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أما خلال ساعات الليل، فسيكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتفرقة.


ونوهت الأرصاد الجوية إلى تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

 
gnews

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