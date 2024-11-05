الأرصاد تُحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية

أما خلال ساعات الليل، فسيكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المتفرقة.
ونوهت الأرصاد الجوية إلى تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
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