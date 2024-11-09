الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار بمناطق البادية

وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في البادية بسبب الغبار، وخطر تدني الرؤية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية وبعض مناطق السهول.
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