الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار بمناطق البادية

الوكيل الإخباري- يسود طقس لطيف خلال ساعات النهار في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون الطقس معتدلاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية مسببةً إثارة الغبار، وذلك وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وتسجل مناطق شرق عمان اليوم 15-22 درجة مئوية ، بينما تسجل مناطق غرب عمان من 13-20 درجة مئوية



وفي ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الغيوم على ارتفاعات مختلفة.