الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية نتيجة الغبار الاحد

تعبيرية
 
الأحد، 17-05-2026 06:48 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الصحراوية، داعية مرضى الجهاز التنفسي الى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 21 ، وفي المرتفعات الشمالية 25- 19، وفي مرتفعات الشراة 26- 18، وفي مناطق البادية 34 - 24، وفي مناطق السهول 30- 23، وفي الأغوار الشمالية 38 - 26 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28 ، وفي البحر الميت 39 - 27 ، وفي خليج العقبة 40 - 29 درجة مئوية.

 
 


