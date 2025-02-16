الأرصاد تحذر من تشكل السيول

الوكيل الإخباري- تتوقع ادارة الأرصاد الجوية الأردنية استمرار الأجواء الباردة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع فرص متفرقة لهطول الأمطار، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية.



الأحد ، يطرا انخفاض طفيف على الحرارة، وأجواء باردة وغائمة جزئيًا. يتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، تكون غزيرة أحيانًا في أقصى البادية الشمالية الشرقية صباحًا، ومصحوبة بالرعد والبرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول.



كما قد تشهد أجزاء من شمال ووسط المملكة زخات خفيفة من المطر. الرياح تتحول من جنوبية شرقية إلى غربية نشطة أحيانًا، خاصة في جنوب المملكة.



وحذرت الارصاد اليوم من خطر تشكل السيول في البادية الشمالية الشرقية صباحًا، وهطول البرد، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة، والضباب ليلًا فوق المرتفعات.





الاثنين، ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر شمالًا. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الارصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات.



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