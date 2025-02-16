الأرصاد تحذر من تشكل السيول

الأحد ، يطرا انخفاض طفيف على الحرارة، وأجواء باردة وغائمة جزئيًا. يتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، تكون غزيرة أحيانًا في أقصى البادية الشمالية الشرقية صباحًا، ومصحوبة بالرعد والبرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول.
كما قد تشهد أجزاء من شمال ووسط المملكة زخات خفيفة من المطر. الرياح تتحول من جنوبية شرقية إلى غربية نشطة أحيانًا، خاصة في جنوب المملكة.
وحذرت الارصاد اليوم من خطر تشكل السيول في البادية الشمالية الشرقية صباحًا، وهطول البرد، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة، والضباب ليلًا فوق المرتفعات.
الاثنين، ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر شمالًا. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الارصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات.
الأربعاء، استمرار الطقس البارد نسبيًا في أغلب المناطق، والدافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح تتحول تدريجيًا من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة.
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