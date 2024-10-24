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الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباحاً في بعض المناطق الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 05:58 ص

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس اليوم الخميس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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أما ليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ونصحت إدارة الأرصاد بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل، كما حذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومرتفعات الشراة العالية.

 
gnews

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