الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباحاً في بعض المناطق الخميس

أما ليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ونصحت إدارة الأرصاد بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل، كما حذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومرتفعات الشراة العالية.
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