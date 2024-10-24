الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباحاً في بعض المناطق الخميس

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس اليوم الخميس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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أما ليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.