الأرصاد تحذر من تشكل الضباب الكثيف في هذه المناطق

وأشارت الأرصاد في بيان إلى أن المناطق الأكثر تأثرًا هي: المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط وجنوب المملكة، والطرق الخارجية، خاصة في المناطق الجبلية.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى القيادة بحذر وخفض السرعة على الطرق المبتلة، واستخدام الأضواء المناسبة أثناء القيادة، وتجنب التوقف المفاجئ على الطرقات.
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