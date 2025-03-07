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الأرصاد تحذر من تشكل الضباب الكثيف في هذه المناطق

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 07-03-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، وذلك نتيجة لتشكل الضباب الكثيف.اضافة اعلان


وأشارت الأرصاد في بيان إلى أن المناطق الأكثر تأثرًا هي: المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط وجنوب المملكة، والطرق الخارجية، خاصة في المناطق الجبلية.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى القيادة بحذر وخفض السرعة على الطرق المبتلة، واستخدام الأضواء المناسبة أثناء القيادة، وتجنب التوقف المفاجئ على الطرقات.
 
 
gnews

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