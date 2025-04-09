الأرصاد تحذر من تشكل الضباب الكثيف في هذه المناطق

ودعت إدارة الأرصاد، في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية، خاصة أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالضباب.
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