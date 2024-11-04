الأرصاد تحذر من تشكل الضباب وخطر الانزلاق على الطرقات

وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول، كما نوهت الأرصاد السائقين بخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الليلة وصباح الغد
-
الارصاد الجوية : امطار غزيرة في هذه المناطق - تحذيرات
-
شاهد : بدء تساقط امطار رعدية غزيرة فـــي الاردن - فيديو
-
انخفاض على درجات الحرارة وأمطار رعدية شمال المملكة
-
شاهد : بدء تساقط الامطار فـــي الاردن - فيديو
-
تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تحذير من الارصاد بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القادمة
-
الأرصاد: فرص لهطول زخات مطرية على مناطق محددة السبت