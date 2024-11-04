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الأرصاد تحذر من تشكل الضباب وخطر الانزلاق على الطرقات

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 05:58 ص

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول، كما نوهت الأرصاد السائقين بخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر.

 
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