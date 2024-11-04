الأرصاد تحذر من تشكل الضباب وخطر الانزلاق على الطرقات

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.