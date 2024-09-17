الأرصاد تحذر من خطر تدني الرؤية في هذه المناطق .. تفاصيل

ويشهد مساء اليوم الثلاثاء طقساً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما حذرت الدائرة من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ، إضافة لخطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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