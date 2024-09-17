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الأرصاد تحذر من خطر تدني الرؤية في هذه المناطق .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء نهاراً ، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر حتى ساعات الظهيرة في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


ويشهد مساء اليوم الثلاثاء طقساً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما حذرت الدائرة من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ، إضافة لخطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
 
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