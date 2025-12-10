الأرصاد تحذر من خطورة البرق القادم من السحب

الوكيل الإخباري- تبث إدارة الأرصاد الجوية على مدار العام تحذيرات وإرشادات لتجنب تأثيرات الظواهر الطبيعية التي تحدث خلال فصول الخريف والشتاء والصيف والربيع، نظرًا لأن عدم الامتثال لهذه الإرشادات يعرّض السلامة العامة للإنسان للخطر، ومن بين هذه الظواهر ظاهرة البرق.

وتشير المصادر العلمية الموثوقة إلى أن أخطر أنواع البروق وأكثرها شيوعًا هي تلك القادمة من السحب إلى الأرض، وهي عبارة عن شحنات كهربائية كثيفة ومرتفعة الخطورة.



وتقدم إدارة الأرصاد الجوية نصائح رئيسة لتجنب الآثار السلبية على السلامة العامة التي تصاحب ظاهرة البرق والرعد، مشيرة إلى أن تعامل المواطنين خلال حدوث البرق والرعد يجب أن يتضمن ثلاثة مجالات رئيسة، وهي وجودهم في الأماكن المكشوفة، وداخل المركبات، وداخل المباني، وجميع هذه الأماكن تحتاج إلى التزام من قبل الجميع لحماية أنفسهم أولًا وحماية الآخرين.



وبيّنت الأرصاد الجوية أن على المواطنين الابتعاد عن الأماكن المرتفعة والسهول المكشوفة حرصًا على سلامتهم، وعدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أعمدة الكهرباء والاتصالات، والابتعاد عن المسطحات المائية والمسابح والأماكن المكشوفة، وأن يبقى المواطن داخل مركبته إذا كان يقودها خلال حدوث ظاهرة الرعد والبرق، وتجنب ملامسة الأجزاء المعدنية، وعند وجوده داخل المباني والمنازل إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، والابتعاد عن الأجهزة الكهربائية والأسلاك، وتجنب استخدام الهواتف السلكية والمياه عبر "الدش والحنفيات" أثناء العاصفة.



وقال مدير الإدارة رائد آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حالات عدم الاستقرار الجوي تنشأ عادة نتيجة تأثر المملكة بمنخفض حراري سطحي مثل منخفض البحر الأحمر، ويتزامن مع اندفاع هواء بارد في طبقات الجو المتوسطة والعالية، ما يؤدي هذا التباين الحراري إلى تشكل الغيوم الركامية التي تتخللها غيوم رعدية ينتج عنها هطولات مطرية على شكل زخات غير منتظمة في الزمان والمكان.



وأكد أن المملكة تتأثر بمثل هذه الحالات غالبًا خلال فصلي الخريف والربيع، وتكون أشد تأثيرًا في فصل الخريف، حيث ترتفع احتمالية حدوث هطولات غزيرة خلال فترة زمنية قصيرة تؤدي إلى تشكل السيول الفجائية، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تعد خطرة نتيجة الهطولات العنيفة والمتقطعة التي يصعب على الأرض والمجاري المائية استيعابها في وقت قصير، بالإضافة إلى تكرار ظاهرة البرق والرعد المصاحبة للغيوم الركامية.



وبيّن أنه يجب التعامل بجدية كاملة مع التحذيرات التي تصدرها الدائرة أثناء تأثر المملكة بحالات عدم الاستقرار الجوي، بما يشمل التحذيرات المتعلقة بتشكل السيول وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة، وتجمعات مياه الأمطار في بعض الطرق، والعواصف الرعدية وما يصاحبها من برق ورعد، لأن الالتزام بهذه التحذيرات يسهم بشكل كبير في تعزيز السلامة العامة وتجنب المخاطر التي قد تنشأ بفعل الظروف الجوية غير المستقرة.