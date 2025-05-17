الأرصاد تحذر من طقس الأحد - تفاصيل

11:50 م

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الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تراجع تدريجي في تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتباراً من يوم الإثنين، وعودة الأجواء المعتدلة في معظم المناطق. وفيما يلي ملخص لحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الأربعة المقبلة: اضافة اعلان





وتنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقاء الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق. وتكون الأجواء مغبرة في أغلب المناطق، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

خلال الليل، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية.



تحذيرات وتنبيهات ليوم الأحد:



خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.



ضرورة اتخاذ الاحتياطات لمرضى الجهاز التنفسي.



عدم ترك الأطفال داخل المركبات.



تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة خاصة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.



