الأرصاد تحذر من طقس الأحد - تفاصيل

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقاء الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق. وتكون الأجواء مغبرة في أغلب المناطق، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.
خلال الليل، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية.
تحذيرات وتنبيهات ليوم الأحد:
خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
ضرورة اتخاذ الاحتياطات لمرضى الجهاز التنفسي.
عدم ترك الأطفال داخل المركبات.
تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة خاصة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.
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