الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. وتعلن تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة بمشيئة الله تتأثر يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، يؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة، تمتد الأمطار تدريجياً لتشمل معظم المناطق.

اضافة اعلان



وتكون الأمطار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة والمحافظات الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت، وقد تترافق مع الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه.



وتنشط الرياح الغربية لتكون قوية أحياناً مع هبات تصل سرعتها إلى (50–60) كم/ساعة، فيما تضعف الهطولات ليلاً مع فرصة ضعيفة في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراة العالية، إضافة إلى تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.