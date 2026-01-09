الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. وتعلن تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

وتكون الأمطار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة والمحافظات الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت، وقد تترافق مع الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه.
وتنشط الرياح الغربية لتكون قوية أحياناً مع هبات تصل سرعتها إلى (50–60) كم/ساعة، فيما تضعف الهطولات ليلاً مع فرصة ضعيفة في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراة العالية، إضافة إلى تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
تحذيرات يوم الجمعة:
تحذير عالي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية بما فيها الأغوار والبحر الميت.
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة وشدة الهطول المطري.
خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.
التحذير من المجازفة بعبور مجاري السيول ومناطق تجمع مياه الأمطار.
تشير التوقعات باذن الله إلى أن يوم السبت يشهد أجواء باردة وغائمة جزئياً مع فرصة ضعيفة لزخات مطر متفرقة في الأجزاء الغربية، وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي مساءً.
أما يوم الأحد فتسود أجواء ضبابية صباحاً في بعض المناطق، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة نهاراً، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق وصافياً وبارداً ليلاً.
الاثنين: أجواء مستقرة نهاراً ومنخفض جوي ليلاً
يبقى الطقس يوم الاثنين نهاراً مشمساً وبارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.
ومع ساعات الليل، تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، على أن يتعمق تأثير المنخفض مع ساعات صباح يوم الثلاثاء.
