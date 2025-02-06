الأرصاد تحذر من طقس الخميس - تفاصيل

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان المملكة تبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة والرطوبة يوم الخميس، حيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ليكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الفجر والصباح، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.

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كما يُتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج أحيانًا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد عن 1100 متر، وقد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة).



وتسود رياح شمالية غربية عاصفة، قد تتجاوز سرعتها 80 كم/الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية. ومع ساعات المساء، يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجيًا.

تحذيرات يوم الخميس: