الأرصاد تحذر من طقس الخميس - تفاصيل

وتسود رياح شمالية غربية عاصفة، قد تتجاوز سرعتها 80 كم/الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية. ومع ساعات المساء، يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجيًا.
تحذيرات يوم الخميس:
خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بسبب غزارة الأمطار، خاصة في الجزء الغربي من المملكة.
خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المصاحبة لها.
تدني مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
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