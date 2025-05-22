الأرصاد تحذر من طقس الخميس - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مع أجواء حارة نسبياً في المرتفعات والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية.



الخميس:

ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بنحو 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات والسهول، وحارة في البادية والأغوار والعقبة. الرياح شرقية معتدلة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والعقبة.



وحذرت الارصاد الجوية من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في الظهيرة.