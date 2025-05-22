الأرصاد تحذر من طقس الخميس - تفاصيل

الخميس:
ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بنحو 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات والسهول، وحارة في البادية والأغوار والعقبة. الرياح شرقية معتدلة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والعقبة.
وحذرت الارصاد الجوية من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية كما حذرت من
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