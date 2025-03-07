الأرصاد تدعو سكان هذه المناطق إلى الحذر

وتشهد أغلب مناطق المملكة منذ الأربعاء الماضي هطولًا مطريًا غزيراً أحياناً في المناطق الجنوبية، مما أدى إلى جريان السيول في المناطق المنخفضة، والأغوار الجنوبية صباح اليوم الجمعة.
وأكدت الأرصاد ضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة من الجهات الرسمية.
وأشارت في تقريرها الصباحي، إلى أن المملكة ستبقى اليوم الجمعة، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث سيكون الطقس باردًا وغائما جزئيًا إلى غائم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من الأمطار على فترات متباينة في العديد من مناطق المملكة.
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