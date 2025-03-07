الأرصاد تدعو سكان هذه المناطق إلى الحذر

الوكيل الإخباري- دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين في الأغوار الجنوبية والمناطق المنخفضة، إلى الابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه حفاظًا على سلامتهم.

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وتشهد أغلب مناطق المملكة منذ الأربعاء الماضي هطولًا مطريًا غزيراً أحياناً في المناطق الجنوبية، مما أدى إلى جريان السيول في المناطق المنخفضة، والأغوار الجنوبية صباح اليوم الجمعة.



وأكدت الأرصاد ضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة من الجهات الرسمية.