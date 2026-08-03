الأرصاد تدعو لتجنب التعرض للشمس وتحدد موعد تراجع الحر

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الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة، الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 37 و24 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 35 و22، وفي المرتفعات الشمالية 32 و20، وفي مرتفعات الشراة 31 و19، وفي مناطق البادية 42 و22، وفي مناطق السهول 36 و23، وفي الأغوار الشمالية 43 و24، وفي الأغوار الجنوبية 43 و27، وفي البحر الميت 42 و26، وفي خليج العقبة 43 و27 درجة مئوية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعيةً إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.



ويبقى الطقس، الثلاثاء، حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.



أما الأربعاء، فيتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نسبيًا في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



ويطرأ، الخميس، انخفاض قليل آخر في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.





