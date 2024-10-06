الأرصاد: تذبذب على درجات الحرارة وأجواء متباينة خلال الأسبوع الحالي

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الاثنين، ليصبح الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.
ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويبقى الطقس يوم الأربعاء، معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 37 - 20, وفي مناطق السهول 34 - 18, وفي الأغوار الشمالية 37 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 25، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.
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