الأرصاد: تراجع المنخفض الجوي العميق تدريجيا يوم غد الجمعة

الوكيل الإخباري- توقعت الأرصاد الجوية الأردنية استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة والرطوبة يوم الخميس، حيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ليكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق.



ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الفجر والصباح، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت. كما يُتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج أحيانًا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد عن 1100 متر، وقد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة).



وتسود رياح شمالية غربية عاصفة، قد تتجاوز سرعتها 80 كم/الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية. ومع ساعات المساء، يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجيًا.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بسبب غزارة الأمطار، خاصة في الجزء الغربي من المملكة. كما حذرت من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المصاحبة لها. وكذلك من تدني مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



يوم الجمعة، يتراجع المنخفض تدريجيًا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. خلال الليل، يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.



تحذيرات يوم الجمعة:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.



كما حذرت الأرصاد من انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة، والانتباه إلى سقوط الأجسام غير المثبتة بفعل الرياح القوية. وأخذ الاحتياطات اللازمة للانجماد المتوقع خلال ساعات الليل في المرتفعات العالية والمناطق الصحراوية.



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