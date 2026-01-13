الأرصاد تستبعد حدوث الصقيع صباح الأربعاء والضباب يلف المملكة حتى الخميس

01:55 م

الوكيل الإخباري- حذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب من خطر تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية صباح غدٍ الأربعاء. اضافة اعلان





وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الضباب سيؤثر على مناطق السهول والمرتفعات الجبلية بالإضافة إلى أجزاء من مناطق البادية.



وأضاف أنه من المستبعد تشكل خطر الصقيع وحدوث الانجماد ليل الثلاثاء الأربعاء وصباح غدٍ الأربعاء، وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تمنع حدوثها.



وأشار آل خطاب إلى أن الصقيع والانجماد قد يحدث ليل الأربعاء الخميس في المرتفعات الجبلية العالية وخاصة في المناطق الجنوبية هي الأكثر تأثرا بالصقيع والانجماد.



ودعا المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات للحالة الجوية عبر منصات الأرصاد وموقعها الإلكتروني.

