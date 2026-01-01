الخميس 2026-01-01 10:33 م

الأرصاد: تسجيل هطولات مطرية متفاوتة في عدة مناطق بالمملكة

الخميس، 01-01-2026 10:14 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، إن الحالة الجوية السائدة أسهمت في تسجيل كميات متفاوتة من الهطولات المطرية في عدد من محطات الرصد التابعة للإدارة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.اضافة اعلان


وأوضح آل خطاب أن منطقة دير علا في الأغوار الوسطى ضمن محافظة البلقاء سجلت أعلى كمية هطول مطري بلغت 28.5 ملم، تلتها منطقة رأس منيف/عجلون بواقع 26.9 ملم، ثم منطقة صما في محافظة إربد التي سجلت 25.6 ملم.

وأضاف أن مدينة إربد سجلت 21 ملم، في حين بلغت كميات الأمطار في الباقورة/الأغوار الشمالية نحو 15 ملم، ووادي الريان 9.2 ملم، والسلط 8.5 ملم، وجرش 4 ملم، والرمثا 2.5 ملم، بينما سجلت الجبيهة في العاصمة 2 ملم.

وأشار مدير الأرصاد الجوية إلى أن كوادر الأرصاد تواصل متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المنخفضة ومجاري السيول، ومتابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية أولًا بأول.
 
 


