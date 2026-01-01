الأرصاد: تسجيل هطولات مطرية متفاوتة في عدة مناطق بالمملكة

وأوضح آل خطاب أن منطقة دير علا في الأغوار الوسطى ضمن محافظة البلقاء سجلت أعلى كمية هطول مطري بلغت 28.5 ملم، تلتها منطقة رأس منيف/عجلون بواقع 26.9 ملم، ثم منطقة صما في محافظة إربد التي سجلت 25.6 ملم.
وأضاف أن مدينة إربد سجلت 21 ملم، في حين بلغت كميات الأمطار في الباقورة/الأغوار الشمالية نحو 15 ملم، ووادي الريان 9.2 ملم، والسلط 8.5 ملم، وجرش 4 ملم، والرمثا 2.5 ملم، بينما سجلت الجبيهة في العاصمة 2 ملم.
وأشار مدير الأرصاد الجوية إلى أن كوادر الأرصاد تواصل متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المنخفضة ومجاري السيول، ومتابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية أولًا بأول.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تكشف المناطق الأكثر تعرضا للهطول المطري
-
الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 50 مترا
-
الأرصاد الجوية: بدء تأثر الاردن بالمنخفض الجوي
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الخميس
-
منخفض جوي الخميس .. وهذه المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار الغزيرة
-
تفاصيل المنخفض القبرصي القادم الى الاردن
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة