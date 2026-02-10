الأرصاد تطلق تحذيراً عاجلاً للأردنيين

وأشارت الإدارة إلى أن الظروف الجوية المتوقعة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخّي الحيطة والحذر، لا سيما أثناء القيادة على الطرق الخارجية.
ودعت المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.
