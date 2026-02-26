الخميس 2026-02-26 02:55 م

الأرصاد تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين

الخميس، 26-02-2026 02:18 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم، من تأثر المناطق الشرقية من المملكة برياح نشطة أدّت إلى إثارة الغبار، ما تسبب بانخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، قد يصل أحياناً إلى حدّ الانعدام في بعض المواقع.اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، أن الكتلة الهوائية المثيرة للغبار ما تزال تؤثر على بعض المناطق في المملكة ، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى احتمالية تدني الرؤية بشكل مفاجئ  على الطرق الخارجية

ودعت الأرصاد الجوية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، لا سيما على الطرق الخارجية، وتخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية، واستخدام الأضواء الأمامية عند الحاجة، تجنباً للحوادث الناتجة عن ضعف أو انعدام الرؤية.


