الأرصاد تعلن اخر التحديثات : تعمق الكتلة القطبية وثلوج على هذه المناطق

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشير آخر التحديثات الجوية إلى تعمّق تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، حيث تستمر درجات الحرارة بالانخفاض خلال الأيام المقبلة، ما يؤدي إلى أجواء شديدة البرودة مع فرص لهطول الأمطار والثلوج الخفيفة على فترات فوق المرتفعات الجبلية . اضافة اعلان





وبالتفاصيل يطرأ اليوم السبت انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر شمال ووسط المملكة، تمتد بشكل محدود لأجزاء من الشرق والجنوب الغربي، وتتساقط زخات متقطعة من الثلوج فوق المرتفعات العالية، مع احتمالية تراكمات خفيفة و محدودة. الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يثير الغبار في المناطق الصحراوية. خلال ساعات الليل، تضعف فرص الهطول، لكن يبقى الطقس قارس البرودة.



وغدا الاحد يستمر الطقس شديد البرودة مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، وتكون الفرصة قائمة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر، قد تكون ثلجية خفيفة خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الرياح شمالية غربية نشطة أحيانًا، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. خلال الليل، تعود فرص تساقط زخات خفيفة من المطر والثلوج الخفيفة فوق المرتفعات، وسط أجواء قاسية البرودة.



ويوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الاعتيادية بنحو 11-12 درجة مئوية، ويبقى الطقس شديد البرودة وغائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر والثلوج الخفيفة خاصة فوق المرتفعات .باقي ساعات النهار يستمر شديد البرودة وغائم جزئيا .



اما يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن الأجواء تبقى باردة جدًا، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة، ومع ساعات الليل يستمر الطقس شديد البرودة، مع خطر تشكل الصقيع والانجماد في عدة مناطق.

