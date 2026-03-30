الأرصاد : تقلبات جوية وارتفاع تدريجي على الحرارة يتخلله أمطار متفرقة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً في أغلب المناطق، مع احتمال هطول أمطار خفيفة حتى ساعات الظهيرة في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، بينما يكون الطقس دافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وخلال الليل تسود أجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.



أما يوم الثلاثاء، فتشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً، ويكون الطقس غالباً مشمساً ولطيف الحرارة في معظم المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء باردة نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات.



ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، حيث يسود طقس لطيف في المرتفعات ودافئ في باقي المناطق، إلا أن المملكة تتأثر بمشيئة الله تدريجياً مع ساعات المساء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع تكاثر الغيوم وفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر باذن الله قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتحذر الإدارة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخطر الانزلاق أثناء الهطول.



وتبقى الأجواء غير مستقرة يوم الخميس، مع طقس لطيف في المرتفعات ودافئ في باقي المناطق، وفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، مع نشاط ملحوظ على الرياح وهبات قوية مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية، قبل أن تضعف فرص الهطول تدريجياً مساءً.



كما تحذر الإدارة من تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، إضافة إلى خطر الانزلاق.