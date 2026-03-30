الأرصاد : تقلبات جوية وارتفاع تدريجي على الحرارة يتخلله أمطار متفرقة

وتحذر إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.
أما يوم الثلاثاء، فتشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً، ويكون الطقس غالباً مشمساً ولطيف الحرارة في معظم المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء باردة نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات.
ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، حيث يسود طقس لطيف في المرتفعات ودافئ في باقي المناطق، إلا أن المملكة تتأثر بمشيئة الله تدريجياً مع ساعات المساء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع تكاثر الغيوم وفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر باذن الله قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذر الإدارة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخطر الانزلاق أثناء الهطول.
وتبقى الأجواء غير مستقرة يوم الخميس، مع طقس لطيف في المرتفعات ودافئ في باقي المناطق، وفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، مع نشاط ملحوظ على الرياح وهبات قوية مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية، قبل أن تضعف فرص الهطول تدريجياً مساءً.
كما تحذر الإدارة من تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، إضافة إلى خطر الانزلاق.
وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الجوي
