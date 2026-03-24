الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية بالمملكة الأربعاء والخميس

وخلال ساعات الليل، يزداد تأثير الحالة الجوية مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يصبح الطقس بارداً وغائماً وماطراً في العديد من المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع استمرار خطر تشكل السيول والعواصف الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
ويطرأ بإذن الله يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في أغلب المناطق، مع هطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما يزيد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها العقبة والبحر الميت. كما لا يُستبعد في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق قمم جبال الشراة، مع نشاط واضح على الرياح وهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة.
