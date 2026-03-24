الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية بالمملكة الأربعاء والخميس

الوكيل الإخباري- بمشيئة الله تتأثر المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث يسود طقس بارد في أغلب المناطق مع تكاثر تدريجي للغيوم وهطول الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، تمتد لاحقاً لتشمل مناطق واسعة من المملكة بما فيها العاصمة عمّان. ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت.

اضافة اعلان