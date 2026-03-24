الأربعاء 2026-03-25 12:17 ص

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية بالمملكة الأربعاء والخميس

- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار ب
الثلاثاء، 24-03-2026 11:27 م

الوكيل الإخباري-   بمشيئة الله تتأثر المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث يسود طقس بارد في أغلب المناطق مع تكاثر تدريجي للغيوم وهطول الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، تمتد لاحقاً لتشمل مناطق واسعة من المملكة بما فيها العاصمة عمّان. ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت.

وخلال ساعات الليل، يزداد تأثير الحالة الجوية مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يصبح الطقس بارداً وغائماً وماطراً في العديد من المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع استمرار خطر تشكل السيول والعواصف الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

ويطرأ بإذن الله يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في أغلب المناطق، مع هطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما يزيد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها العقبة والبحر الميت. كما لا يُستبعد في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق قمم جبال الشراة، مع نشاط واضح على الرياح وهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة.

 
 


