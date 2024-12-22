الأرصاد تكشف الحالة الجوية خلال الأسبوع الأول من المربعانية

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال اليوم والأيام الثلاثة القادمة، حيث تبقى الأجواء مستقرة وباردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق خلال الأيام الأربعة القادمة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.



خلال نهار الأحد والاثنين، تكون الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم منخفضة. وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة. الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الاثنين بعد الظهر إلى غربية.



أما ليلاً، تكون الأجواء باردة بشكل عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد الجوية يوم الأحد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن احتمال تشكل الصقيع في الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية والسهول.



أما نهار الثلاثاء والأربعاء، تبقى الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة يوم الثلاثاء، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الأربعاء. الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وليلاً، تكون الأجواء باردة بشكل عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب، خاصة في المرتفعات الجبلية والسهول والبادية.

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