الأرصاد تكشف الحالة الجوية من الأحد وحتى الأربعاء

أما يوم الاثنين، فيطرأ استقرار نسبي على الأجواء، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة في شمال المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، بينما يكون الطقس دافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما تسود أجواء باردة ليلاً في أغلب المناطق.
ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مشمساً ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، بينما تسود أجواء باردة نسبياً خلال ساعات الليل في معظم المناطق.
ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل زخات من المطر تبدأ من جنوب المملكة وتمتد لاحقاً إلى مناطق أخرى، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتستمر فرص هطول زخات المطر خلال ساعات الليل في مناطق مختلفة من المملكة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية يوم الأحد بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى احتمال تدنيها بسبب الغبار في مناطق البادية، كما حذرت يوم الأربعاء من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، مع التنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.
أخبار متعلقة
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين
-
حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات
-
الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الحالي
-
الأرصاد توضح حول حالة طقس عيد الفطر في الأردن
-
توضيح هام وتحذير من الأرصاد حول المنخفض الجوي غداً الأحد
-
زخات مطر يصحبها الرعد وحبات البرد في هذه المناطق السبت
-
حالة الطقس لـ 4 أيام في الاردن