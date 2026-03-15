الأرصاد تكشف الحالة الجوية من الأحد وحتى الأربعاء

الوكيل الإخباري- بمشيئة الله تشير آخر التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة يوم الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات الصباح في شمال المملكة، فيما قد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة. وخلال الليل يزداد الطقس برودة مع بقاء فرصة لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

أما يوم الاثنين، فيطرأ استقرار نسبي على الأجواء، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة في شمال المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، بينما يكون الطقس دافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما تسود أجواء باردة ليلاً في أغلب المناطق.

ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مشمساً ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، بينما تسود أجواء باردة نسبياً خلال ساعات الليل في معظم المناطق.



ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل زخات من المطر تبدأ من جنوب المملكة وتمتد لاحقاً إلى مناطق أخرى، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتستمر فرص هطول زخات المطر خلال ساعات الليل في مناطق مختلفة من المملكة.