الأرصاد تكشف المناطق الأكثر تعرضا للهطول المطري

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن كميات من الأمطار التي هطلت على عدد من محطات الرصد الجوي التابعة لها خلال فترة الست ساعات الماضية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس الموافق 1/1/2026.

اضافة اعلان



وبحسب البيانات الصادرة، سجّلت محطة صما أعلى كمية هطول مطري بلغت 14.4 ملم، تلتها محطة إربد بكمية 9 ملم، ثم محطة رأس منيف/عجلون التي سجلت 8.1 ملم. كما بلغت كمية الأمطار في محطة الباقورة نحو 6.5 ملم، وفي محطة وادي الريان 5.8 ملم.



وسُجلت كميات أقل في باقي المحطات، حيث بلغت 2.5 ملم في محطة دير علا، و2.2 ملم في محطة السلط.