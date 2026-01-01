الخميس 2026-01-01 07:16 م

الأرصاد تكشف المناطق الأكثر تعرضا للهطول المطري

أرشيفية
الخميس، 01-01-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية  أن كميات من الأمطار التي هطلت على عدد من محطات الرصد الجوي التابعة لها خلال فترة الست ساعات الماضية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس الموافق 1/1/2026.

وبحسب البيانات الصادرة، سجّلت محطة صما أعلى كمية هطول مطري بلغت 14.4 ملم، تلتها محطة إربد بكمية 9 ملم، ثم محطة رأس منيف/عجلون التي سجلت 8.1 ملم. كما بلغت كمية الأمطار في محطة الباقورة نحو 6.5 ملم، وفي محطة وادي الريان 5.8 ملم.


وسُجلت كميات أقل في باقي المحطات، حيث بلغت 2.5 ملم في محطة دير علا، و2.2 ملم في محطة السلط.


وأكدت إدارة الأرصاد الجوية ان الامطار متواصلة وسوف تمتد تدريجيا باذن الله لتشمل مناطق في وسط وجنوب غرب وبينت الارصاد استمرارها في متابعة الحالة الجوية ورصد التحديثات، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق التي تشهد هطولات مطرية والتعامل مع التحذيرات بجدية.

 
 


