الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية الجمعة

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثر المملكة، يوم الجمعة، ببقايا الكتلة الهوائية الباردة، حيث تسود أجواء باردة نسبياً مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من الجنوب الغربي والشرق، ترافقها رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً. اضافة اعلان





وأوضحت الأرصاد أن فرص الهطول ستتراجع تدريجياً خلال ساعات المساء، مع ميل الأجواء إلى الاستقرار، فيما تسود أجواء باردة ليلاً مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، واحتمال حدوث الانجماد فوق قمم الجبال الجنوبية.



وبيّنت أن يوم السبت سيشهد ارتفاعاً طفيفاً إضافياً على درجات الحرارة، مع أجواء مستقرة وباردة نسبياً في معظم المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تبقى الأجواء باردة ليلاً مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات.



وأضافت أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها يوم الأحد، لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، خاصة خلال ساعات الليل، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وأشارت إلى أنه سيطرأ يوم الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، بينما تسود أجواء باردة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر تشكل الانجماد صباح الجمعة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.





