الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الأربعاء

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة، الأحد، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو من (5-4) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد أحيانا في ساعات الصباح، ومع ساعات المساء تضعف تدريجيا فرصة هطول المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن خطر حدوث الرعد في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12- 5، وفي المرتفعات الشمالية 10- 4، وفي مرتفعات الشراة 9- 3، وفي مناطق البادية 18- 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22- 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 17، وفي البحر الميت 23- 16، وفي خليج العقبة 23- 15 درجة مئوية.



ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وباردا نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية.



ويكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وباردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في مناطق البادية.