الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اعتبارًا من يوم الجمعة بانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس بارد وغائم جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار متفرقة بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ترافقها رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وأضافت الإدارة أن الأجواء ليل الجمعة ستكون باردة جدًا في أغلب المناطق مع تناقص تدريجي في كميات الغيوم، متوقعة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية بسبب خطر الانزلاق.



وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس يوم السبت سيكون مستقرًا وباردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ورياح شرقية معتدلة السرعة، فيما يزداد الطقس برودة ليلًا مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، إضافة إلى خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق مرتفعات الشراة الجنوبية.



وبينت الإدارة أن يوم الأحد سيشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، محذرة مجددًا من خطر تشكل الصقيع صباحًا في مرتفعات الشراة الجنوبية.



أما يوم الاثنين، فتوقعت الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم على ارتفاعات عالية، فيما يكون الطقس ليلًا أكثر برودة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.