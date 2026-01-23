الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
وبحسب التقرير، تنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول أمطار خفيفة ومتقطعة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 3، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 15- 5، وفي مناطق السهول 12 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 14، وفي البحر الميت 21 - 13، وفي خليج العقبة 22 - 15 درجة مئوية.
