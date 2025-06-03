الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الجمعة المقبل

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا الى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
أما الخميس والجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المناطق الجبلية والسهول وحارا في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15، درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 9،وفي مرتفعات الشراة 22 - 11، وفي مناطق البادية 31 - 18، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.
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