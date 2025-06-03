الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا الى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



أما الخميس والجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المناطق الجبلية والسهول وحارا في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.