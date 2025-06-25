الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى السبت

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

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