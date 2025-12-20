الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.
وبحسب التقرير، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور عض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما الاثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة لسرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 9، وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.
