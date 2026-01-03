الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، مستقرا مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.



ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس الأحد والاثنين باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، ويكون الطقس باردًا خاصة فوق الجبال، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.